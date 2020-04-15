Защитник Боруссии получил травму во время тренировки

Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду получил травму тренируясь дома. По информации официального сайта дортмундцев, француз повредил связки левого колена.

В своем заявлении "Боруссия" подчеркивает, что в течение следующих недель Загаду будет восстанавливаться после травмы, получая инструкции от тренеров по физподготовке.

В нынешнем сезоне Загаду провел в Бундеслиге 13 матчей и забил один мяч.