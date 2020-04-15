Возобновление Бундеслиги в мае? Есть этическая проблема

Следующая встреча немецкой футбольной лиги запланирована на 23 апреля. Возможно, именно в этот день Бундеслига официально объявит о возобновлении чемпионата. Ожидается, что первые матчи после паузы могут быть сыграны второго или девятого мая.

Немецкие клубы первыми из топ-5 лиг Европы вышли из карантина и возобновили тренировки, строго следуя санитарными и гигиеническим нормам.

Причина для спешки банальна – деньги. Большинство клубов Бундеслиги не имеют частных инвесторов и нуждаются в поступлении доходов для продолжения своего существования. О доходах от матчдея можно забыть надолго, но деньги телевидения могут помочь избежать банкротств. При всем этом, руководство НФЛ прорабатывает запасные варианты сотрудничества с инвестиционными фондами для поддержания платежеспособности клубов.

Начиная с понедельника, 20 апреля, Германия смягчает карантинные меры, открывая небольшие магазины, автосалоны, библиотеки, ботанические сады и другие учреждения. При этом большинство ограничений продолжают действовать до третьего мая, а массовые мероприятия запрещены до 31 августа.

Мало кто сомневается в том, что в 2020 году спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Но возможны ли матчи Бундеслиги уже в мае? В теории да, говорят вирусологи. Однако есть некоторые проблемы, и они имеют этический характер.

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По предварительным планам, на матчи будет допускаться не больше 250 человек. Это футболисты и работники клубов, представители СМИ и телетранслятора, а также охрана. При таком количестве людей на стадионе соблюдение социальной дистанции возможно.

Проблема в самой игре. Футбол – это контактный спорт, дуэли и соприкосновения неизбежны, а в масках игра невозможна. Поэтому предполагается, что все команды будут в полном составе тестироваться каждые три дня. На это должно уйти около 20000 тестов. Однако как воспримет эту ситуацию общество?

“Мы не можем бесконечно производить тесты. Сейчас американцы намерены расширить тестирование своего населения и материалов для производства тестов становится меньше. Мы должны использовать тесты с умом, так, чтобы они доставались тем, кто действительно в них нуждается. Я не знаю, будет ли этически оправданным то, что мы выделим 20000 тестов на людей, которые не находятся в зоне риска и не имеют симптомов заболевания. Если не будет возможности увеличить производство тестов, я очень критически отношусь к этой идее”, – рассказывает вирусолог Ульф Диттмер в интервью информагентству dpa.

А что если кто-то из футболистов сдаст положительный тест? Тогда всех, кто был с ним в контакте, придется отправлять на двухнедельный карантин, и это может подорвать планы Бундеслиги по окончанию сезона до 30 июня.

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Ульф Диттмер считает, что единственный выход – это полная изоляция футболистов до конца чемпионата. “Возможно, это единственный способ завершить сезон. Однако этот подход применим в Китае, не знаю, можно ли реализовать его в Германии. Но, наверное, только так можно гарантировать, что инфекция не проникнет в группу футболистов”.

Однако и у матчей без зрителей в мае есть противники. Например, против игр выступили два профсоюза полиции в земле Северный Рейн-Вестфалия. Они приводят в пример два матча без зрителей, сыгранных 11 марта. Во время поединков “Боруссия” Менхенгладбах – “Кельн” в Бундеслиге и ПСЖ – Дортмунд в Лиге чемпионов у стадионов собирались сотни болельщиков. “Мероприятия такого рода, которые сопровождались появлением фан-групп, вызывали у нас кадровые проблемы”, – цитирует заявление профсоюза полиции Rheinische Post. Один из лидеров профсоюза Михель Мац настроен очень критично: “Пока действует правило социального дистанцирования, ни один матч без зрителей не должен быть сыгран. Нужно минимизировать риск заражения футболистов, рефери, тренеров, работников стадиона и теле-, радио- компаний”.

В конечном итоге, разрешения на проведения матчей будут выдаваться правительствами 16 федеральных земель Германии. Возможно, не все смогут проводить домашние матчи на своих стадионах. Придется переехать “Вердеру” – Вольный ганзейский город Бремен выступает против игр в мае.

Логичным был бы вариант, при котором команды доигрывали бы чемпионат, собравшись в одном регионе. Он также прорабатывается лигой. Как бы там не было, до 23 апреля какой-то конкретики ожидать не стоит. Немецкая футбольная лига настоятельно рекомендовала клубам не комментировать ситуацию с возможным возобновлением чемпионата до общей встречи.

Проблемы профессионального спорта остаются на втором плане. На сегодняшней видеоконференции Ангелы Меркель с главами федеральных земель вопрос футбольных матчей без зрителей попросту не поднимался.