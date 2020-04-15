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Флик дает добро на переход Сане в Баварию, форвард РБ Лейпцига - запасной вариант
В Мюнхене может собраться серьезная команда
Лерой Сане все ближе к переезду в "Баварию". Об этом сообщает Sport Bild.
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Сейчас в его подписании заинтересован лично Ханси Флик. Наставник мюнхенцев уверен, что вингер сумеет укрепить его команду и поможет приблизиться к победе в Лиге Чемпионов.
Помимо этого, руководство "Баварии" разработало запасно вариант. В случае провала по переходу Сане, они попытаются купить Тимо Вернера.
Отметим, что ради подписания Вернера, мюнхенцам придется выиграть конкуренцию у английского гранда.
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