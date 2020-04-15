Джонатан Та останется в Байере - коронавирус срывает его потенциальный переход

Джонатан Та не сможет покинуть "Байер" в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

Защитник "фармацевтов" мог быть продан за 40 миллионов, однако эта клаусула прописана до 31-го мая. Из-за неопределенности, которая связанна с коронавирусом, никто не согласится платить за него такую сумму.

Ранее сообщалось, что в трансфере Та заинтересованы "Атлетико" и "Арсенал".