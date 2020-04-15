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Джонатан Та останется в Байере - коронавирус срывает его потенциальный переход
Защитник мог пойти на повышение
Джонатан Та не сможет покинуть "Байер" в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.
Защитник "фармацевтов" мог быть продан за 40 миллионов, однако эта клаусула прописана до 31-го мая. Из-за неопределенности, которая связанна с коронавирусом, никто не согласится платить за него такую сумму.
Ранее сообщалось, что в трансфере Та заинтересованы "Атлетико" и "Арсенал".
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