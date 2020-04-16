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Румменигге: Немецкий футбол страдает и ждет

Германия
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Футболистам разрешили тренироваться в группах

Румменигге: Немецкий футбол страдает и ждет
Новина українською

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как в команде проводят тренировки. Сезон в чемпионате Германии приостановлен из-за коронавируса на неопределенный срок.

"Немецкий футбол страдает и ждет, как и все остальные. В течение недели нам разрешили тренироваться в небольших группах. Настроение парней значительно улучшилось, когда они прибыли на базу и смогли пообщаться.

В лиге мы создали медицинскую группу. Дважды в неделю приходят и проверяют игроков.

Снижение зарплаты на 20%? Такой ситуации никогда не было. Никто не любит терять часть своей зарплаты, но сейчас важнее всего солидарность", — цитирует функционера Corriere della Sera.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Бундеслига Карл-Хайнц Руммениге
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