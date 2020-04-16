Румменигге: Немецкий футбол страдает и ждет

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как в команде проводят тренировки. Сезон в чемпионате Германии приостановлен из-за коронавируса на неопределенный срок.

"Немецкий футбол страдает и ждет, как и все остальные. В течение недели нам разрешили тренироваться в небольших группах. Настроение парней значительно улучшилось, когда они прибыли на базу и смогли пообщаться.

В лиге мы создали медицинскую группу. Дважды в неделю приходят и проверяют игроков.

Снижение зарплаты на 20%? Такой ситуации никогда не было. Никто не любит терять часть своей зарплаты, но сейчас важнее всего солидарность", — цитирует функционера Corriere della Sera.