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СМИ: Бавария согласовала контракт с полузащитником Байера

Германия
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Как всегда, свободный агент

СМИ: Бавария согласовала контракт с полузащитником Байера
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" в очередной раз бесплатно смогла переманить футболиста у своего конкурента. По крайней мере, об этом сообщает Radio Fortuna.

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По их информации, Чарлес Арангис согласовал двухлетний контракт с чемпионом Германии. Его сделка с "Байером" истекает текущим летом.

Арангис играет за "фармацевтов" с 2015-го года. В составе леверкузенского клуба полузащитник успел провести 119 матчей. Его трансферная стоимость, по данным портала Тransfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Бавария" по такой же схеме подписала основного вратаря "Шальке".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Чарлес Арангис
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