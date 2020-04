Бавария оштрафовала Комана за поездку на McLaren

Французский вингер "Баварии" Кингсли Коман приехал на тренировку команды на McLaren и получил штраф от клуба. В рамках сотрудничества немцев с Audi, игроки обязаны приезжать в расположение команды на машинах именно этой марки.

Никлас Зюле ранее приезжал на Ferrari, Филипе Коутиньо – на Mercedes, поэтому клуб решил бороться с нежеланием игроков кататься на Audi штрафами. Отметим, что Audi принадлежит 8,3% акций "Баварии" – контракт компании с клубом рассчитан до 2029 года.

Kingsley Coman will be fined for coming to training in a McLaren instead of his Audi car.

Coman to BILD: "I'd like to apologize to the club and Audi for not having come to training in my company car. The reason was a damaged wing mirror on my Audi. It still was a mistake" pic.twitter.com/VOsUnL83Si