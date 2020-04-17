Боруссия может продать Холанда в Реал

Руководство дортмундской "Боруссии" не собирается отпускать из команды форварда Эрлинга Холанда в ближайшие трансферные окна.

По информации AS, "шмели" намерены удержать 19-летнего норвежца до лета 2022 года. При этом продать игрока они предпочли бы мадридскому "Реалу", поскольку генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Также в сделку может быть включён защитник "Королевского клуба" Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий за "Боруссию" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в услугах Холанда также заинтересованы "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".