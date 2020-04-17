Боруссия отпустит Санчо в МЮ лишь при одном условии

Уже долгое время "Манчестер Юнайтед" ведет охоту за Джейдоном Санчо. Остается неизвестным, смогут ли "шмели" удержать своего лидера.

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Как сообщает ESPN, "Боруссия" хочет извлечь из продажи Санчо максимальную выгоду. Помимо солидной суммы отступных, они также потребуют, чтобы "дьяволы" им отдали Мэйсона Гринвуда.

Талантливый англичанин достаточно успешно показывает себя в текущем сезоне. Сейчас на его счету 5 голов в 18-ти матчах.

Ранее, интерес к Санчо также приписывали "Челси".