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Боруссия отпустит Санчо в МЮ лишь при одном условии

Германия
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Обмен талантливыми англичанами

Боруссия отпустит Санчо в МЮ лишь при одном условии
UA-Футбол
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Уже долгое время "Манчестер Юнайтед" ведет охоту за Джейдоном Санчо. Остается неизвестным, смогут ли "шмели" удержать своего лидера.

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Как сообщает ESPN, "Боруссия" хочет извлечь из продажи Санчо максимальную выгоду. Помимо солидной суммы отступных, они также потребуют, чтобы "дьяволы" им отдали Мэйсона Гринвуда.

Талантливый англичанин достаточно успешно показывает себя в текущем сезоне. Сейчас на его счету 5 голов в 18-ти матчах.

Ранее, интерес к Санчо также приписывали "Челси".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Мейсон Гринвуд
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