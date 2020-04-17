Германия
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Боруссия отпустит Санчо в МЮ лишь при одном условии
Обмен талантливыми англичанами
Уже долгое время "Манчестер Юнайтед" ведет охоту за Джейдоном Санчо. Остается неизвестным, смогут ли "шмели" удержать своего лидера.
Как сообщает ESPN, "Боруссия" хочет извлечь из продажи Санчо максимальную выгоду. Помимо солидной суммы отступных, они также потребуют, чтобы "дьяволы" им отдали Мэйсона Гринвуда.
Талантливый англичанин достаточно успешно показывает себя в текущем сезоне. Сейчас на его счету 5 голов в 18-ти матчах.
Ранее, интерес к Санчо также приписывали "Челси".
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