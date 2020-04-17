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СМИ: РБ Лейпциг подпишет лидера Вердера

Германия
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Команда Нагельсманна продолжает усиляться

СМИ: РБ Лейпциг подпишет лидера Вердера
UA-Футбол
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Немецкий "РБ Лейпциг" договорился о трансфере футболиста "Вердера". Об этом передает Weser Kurier.

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Этим летом команду Нагельсманна усилит Милот Рашица. Полузащитник "Вердера", несмотря на командный кризис, проводит отличный сезон. Он совершил 15 результативных действий в 22-х матчах.

Отметим, что "быки" смогли выиграть конкуренцию у "Баварии" и "Боруссии".

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В статье: Вердер (Бремен) РБ Лейпциг Милот Рашица
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