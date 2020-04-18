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Боруссия может продлить аренду Хакими на следующий сезон
Зидан не видит марокканца в старте "сливочных"
Фулбек "Реала" Ашраф Хакими может продолжить выступления в "Боруссии" и на следующий сезон.
По информации Bild, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан всё ещё не видит в марокканце основного игрока команды и намерен и дальше на позиции правого защитника использовать Дани Карвахаля.
Поэтому вполне реален вариант, что марокканец продолжит выступление за дортмундский клуб на правах аренды.
Напомним, Хакими выступает в Дортмунде с 2018 года.
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