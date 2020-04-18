Боруссия может продлить аренду Хакими на следующий сезон

Фулбек "Реала" Ашраф Хакими может продолжить выступления в "Боруссии" и на следующий сезон.

По информации Bild, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан всё ещё не видит в марокканце основного игрока команды и намерен и дальше на позиции правого защитника использовать Дани Карвахаля.

Поэтому вполне реален вариант, что марокканец продолжит выступление за дортмундский клуб на правах аренды.

Напомним, Хакими выступает в Дортмунде с 2018 года.