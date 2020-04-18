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Bild: Андре Шюррле не вернется уже в Спартак из Германии

Германия
(1 голосов)

Немец находится на карантине в Берлине

Bild: Андре Шюррле не вернется уже в Спартак из Германии
Новина українською

Немецкий Bild сообщает, что вингер московского "Спартака" Андре Шюррле больше не будет играть играть в России.

29-летний немец покинул пределы РФ и отправился на родину через пандемию коронавируса. На данный момент Шюррле пребывает вместе с семьей в Берлине и проходит восстановление после травмы голеностопа.

Московский клуб заплатит за аренду Андре 1 миллион евро.

Немецкий футболист вряд ли уже в этом сезоне выйдет в футболке "Спартака".

В чемпионате России Шюррле принял участие в 13 матчах, в которых забил 1 гол.

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В статье: Андре Шюррле Спартак (Москва)
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
18.04.2020 в 18:58
Что он вообще среди ка.ца.пских св.иней забыл?
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0
0
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Serega1111 (Киев)
18.04.2020 в 18:57
Что он вообще между ка.ца.пских свиней забыл?
Ответить
0
0


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