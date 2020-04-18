Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Bild: Андре Шюррле не вернется уже в Спартак из Германии
Немец находится на карантине в Берлине
Немецкий Bild сообщает, что вингер московского "Спартака" Андре Шюррле больше не будет играть играть в России.
29-летний немец покинул пределы РФ и отправился на родину через пандемию коронавируса. На данный момент Шюррле пребывает вместе с семьей в Берлине и проходит восстановление после травмы голеностопа.
Московский клуб заплатит за аренду Андре 1 миллион евро.
Немецкий футболист вряд ли уже в этом сезоне выйдет в футболке "Спартака".
В чемпионате России Шюррле принял участие в 13 матчах, в которых забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Bild
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serega1111 (Киев)
18.04.2020 в 18:58
Ответить
0
0
Serega1111 (Киев)
18.04.2020 в 18:57
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...