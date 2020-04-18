Bild: Андре Шюррле не вернется уже в Спартак из Германии

Немецкий Bild сообщает, что вингер московского "Спартака" Андре Шюррле больше не будет играть играть в России.

29-летний немец покинул пределы РФ и отправился на родину через пандемию коронавируса. На данный момент Шюррле пребывает вместе с семьей в Берлине и проходит восстановление после травмы голеностопа.

Московский клуб заплатит за аренду Андре 1 миллион евро.

Немецкий футболист вряд ли уже в этом сезоне выйдет в футболке "Спартака".

В чемпионате России Шюррле принял участие в 13 матчах, в которых забил 1 гол.