Боруссия готова платить Санчо 10 млн евро в год

Дортмундская "Боруссия" не намерена расставаться с Джейдоном Санчо во время летнего трансферного окна.

По информации Bild, в ближайшее время руководство клуба начнём переговоры с 20-летним вингером о новом контракте. Ему будет предложен годовой оклад в размере 10 миллионов евро, если он согласится остаться в команде.

Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Санчо отметился 17 голами и 19 ассистами в 35 матчах.