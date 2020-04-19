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Боруссия готова платить Санчо 10 млн евро в год

Германия
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В Дортмунде готовы предложить англичанину серьезный контракт

Боруссия готова платить Санчо 10 млн евро в год
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" не намерена расставаться с Джейдоном Санчо во время летнего трансферного окна.

По информации Bild, в ближайшее время руководство клуба начнём переговоры с 20-летним вингером о новом контракте. Ему будет предложен годовой оклад в размере 10 миллионов евро, если он согласится остаться в команде.

Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Санчо отметился 17 голами и 19 ассистами в 35 матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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