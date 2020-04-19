Эмре Джан: Сарри не дал даже шанса проявить себя. Юве - эта глава точно закрыта

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан вспомнил период своей игровой карьеры в туринском "Ювентусе".

"В прошлом сезоне я был важной частью команды. Мы заслужили победу в Серии А, также я провел хорошие матчи в Лиге чемпионов.

Новый тренер (Маурицио Сарри - прим.) не дал мне настоящего шанса проявить себя. Но в целом время в Турине было замечательным, я благодарен за это. Эта глава точно закрыта", – поделился Эмре Джан.