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Эмре Джан: Сарри не дал даже шанса проявить себя. Юве - эта глава точно закрыта
Немец рассказал о периоде выступлений в "Ювентусе"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан вспомнил период своей игровой карьеры в туринском "Ювентусе".
"В прошлом сезоне я был важной частью команды. Мы заслужили победу в Серии А, также я провел хорошие матчи в Лиге чемпионов.
Новый тренер (Маурицио Сарри - прим.) не дал мне настоящего шанса проявить себя. Но в целом время в Турине было замечательным, я благодарен за это. Эта глава точно закрыта", – поделился Эмре Джан.
Немецкий полузащитник перешел из "Юве" в "Боруссию" 31-го января этого года.
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Источник:Goal.com
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