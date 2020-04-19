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Эмре Джан: Сарри не дал даже шанса проявить себя. Юве - эта глава точно закрыта

Германия
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Немец рассказал о периоде выступлений в "Ювентусе"

Эмре Джан: Сарри не дал даже шанса проявить себя. Юве - эта глава точно закрыта
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Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан вспомнил период своей игровой карьеры в туринском "Ювентусе".

"В прошлом сезоне я был важной частью команды. Мы заслужили победу в Серии А, также я провел хорошие матчи в Лиге чемпионов.

Новый тренер (Маурицио Сарри - прим.) не дал мне настоящего шанса проявить себя. Но в целом время в Турине было замечательным, я благодарен за это. Эта глава точно закрыта", – поделился Эмре Джан.

Немецкий полузащитник перешел из "Юве" в "Боруссию" 31-го января этого года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Италия) Эмре Джан Маурицио Сарри
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Источник:
Goal.com
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