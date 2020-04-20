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У Вернера запланирована встреча с Клоппом

Германия
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Об этом говорит немецкий журналист Кристиан Фальк

У Вернера запланирована встреча с Клоппом
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Немецкий журналист Кристиан Фальк уверен, что следующим клубом немецкого форварда Тимо Вернера станет "Ливерпуль".

В интервью PassionInter инсайдер однозначно ответил на вопрос о будущем футболиста:

"Вернер не собирается в "Интер". У него уже запланирована встреча с Юргеном Клоппом. Ливерпуль — фаворит в борьбе за его трансфер этим летом", — сказал Фальк.

Напомним, ранее Bleacher Report публиковал информацию о том, что Тимо Вернер берет уроки английского языка в преддверии предстоящего переезда в Премьер-лигу.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тимо Вернер
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