Германия
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У Вернера запланирована встреча с Клоппом
Об этом говорит немецкий журналист Кристиан Фальк
Немецкий журналист Кристиан Фальк уверен, что следующим клубом немецкого форварда Тимо Вернера станет "Ливерпуль".
В интервью PassionInter инсайдер однозначно ответил на вопрос о будущем футболиста:
"Вернер не собирается в "Интер". У него уже запланирована встреча с Юргеном Клоппом. Ливерпуль — фаворит в борьбе за его трансфер этим летом", — сказал Фальк.
Напомним, ранее Bleacher Report публиковал информацию о том, что Тимо Вернер берет уроки английского языка в преддверии предстоящего переезда в Премьер-лигу.
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