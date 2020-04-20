  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Бавария продлила контракт с основным защитником на пять лет
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Бавария продлила контракт с основным защитником на пять лет

Германия
(1 голосов)

После этого будет Нойер?

Официально: Бавария продлила контракт с основным защитником на пять лет
UA-Футбол
Новина українською

Пока футбольные клубы отдыхают на карантине, руководство "Баварии" продлевает контракты с основными игроками. Вслед за Мюллером, новую сделку подписал Альфонсо Дэвис.

Читайте такжеУсадил на лавку чемпиона мира. Как канадец Альфонсо Дэвис покоряет Баварию и Бундеслигу

19-летний защитник подписал контракт до 2025-го года. В текущем сезоне канадец застолбил за собой место на левом фланге, проведя 31 матч.

Напомним, что параллельно "Бавария" пытается продлить соглашение с Мануэлем Нойером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...