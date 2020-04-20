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Официально: Бавария продлила контракт с основным защитником на пять лет
После этого будет Нойер?
Пока футбольные клубы отдыхают на карантине, руководство "Баварии" продлевает контракты с основными игроками. Вслед за Мюллером, новую сделку подписал Альфонсо Дэвис.
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19-летний защитник подписал контракт до 2025-го года. В текущем сезоне канадец застолбил за собой место на левом фланге, проведя 31 матч.
#Davies2025 pic.twitter.com/61W9JlPD4m— FC Bayern München (@FCBayern) April 20, 2020
Напомним, что параллельно "Бавария" пытается продлить соглашение с Мануэлем Нойером.
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