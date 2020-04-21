Германия
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Полузащитник Баварии перенес операцию
Теперь еще месяц обходиться без тренировок
Один из полузащитников "Баварии", во время карантина, перенес операцию на лодыжке. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.
Речь идет о Корентене Толиссо. Он будет восстанавливаться порядка четырех недель. Лишь после этого он сможет приступить к тренировкам.
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Ранее сообщалось, что Бундеслига может быть возобновлена 9-го мая.
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