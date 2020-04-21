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Полузащитник Баварии перенес операцию

Германия
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Теперь еще месяц обходиться без тренировок

Полузащитник Баварии перенес операцию
UA-Футбол
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Один из полузащитников "Баварии", во время карантина, перенес операцию на лодыжке. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Речь идет о Корентене Толиссо. Он будет восстанавливаться порядка четырех недель. Лишь после этого он сможет приступить к тренировкам.

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Ранее сообщалось, что Бундеслига может быть возобновлена 9-го мая.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Корентен Толиссо
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