Полузащитник Баварии перенес операцию

Один из полузащитников "Баварии", во время карантина, перенес операцию на лодыжке. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Речь идет о Корентене Толиссо. Он будет восстанавливаться порядка четырех недель. Лишь после этого он сможет приступить к тренировкам.

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Ранее сообщалось, что Бундеслига может быть возобновлена 9-го мая.