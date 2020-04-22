Когда футбол вернется в Европу? Прогноз и аналитика от ВВС

Чемпионаты приостановлены в большей части Европы из-за пандемии коронавируса. Каждая страна решает самостоятельно, на какой срок взята пауза и когда возможны ослабления. Примеры есть самые разные. По Англии больше всего информации, при этом сроки неопределенны, но клубы Премьер-лиги полны решимости завершить кампанию. Называются даты в конце мая или начале июня. Девять туров еще необходимо сыграть в АПЛ, пауза затягивается и все находятся в позиции выжидания.

Футбольная ассоциация Нидерландов готовит решение не продолжать сезон в Eredivisie. Это следствие того, что национальное правительство продлило запрет на крупные собрания до 1 сентября. Пока это самое кардинальное предложение. Бельгийская лига сделала выбор ранее, есть у бельгийцев желание не завершать сезон, но не все так однозначно. Бельгия стала первой крупной европейской лигой, которая захотела отменить спортивные соревнования из-за коронавируса. "Брюгге" может быть объявлен чемпионом, хотя, важно отметить - решения о ратификации завершения сезона в Бельгии еще не принято.

Какая ситуация в остальных ТОП европейских лигах?

В апреле месяце немецкие клубы стали первыми в Европе, которые вернулись к тренировкам после приостановки чемпионата. "Бавария" в Мюнхене была в числе тех команд, которые возобновили работу на тренировочном поле. Возобновление это условное - с применением мер предосторожности, таких как работа в группах по пять человек, без контакта и с индивидуальными тренерами.

Бундеслига была приостановлена 13 марта, и до 30 апреля точно не возобновится. Положение в Германии называется самым оптимистичным. Большинству команд еще предстоит сыграть девять матчей. Лидирует "Бавария", с четырьмя очками преимущества перед "Боруссией".

В четверг, 23 апреля, должна состояться телеконференция между представителями немецких лиг, есть информация об участии 36 клубов из двух высших дивизионов страны. Главный вопрос, конечно, обсуждение возможных дат возобновления сезона. Называется два основных варианта - с 9 мая или с 16 мая.

Но не все так просто. Все будет зависеть от итогов встречи федерального правительства Германии с федеральными землями 30 апреля. Они должны дать зеленый свет для возобновления игр за закрытыми дверями.

Число смертей, связанных с коронавирусом, продолжает расти, министр здравоохранения Йенс Спан (Jens Spahn) говорит, что за этот месяц вспышки заболевания локализированы и распространение вируса взято под контроль. Правительство Германии уже разрешает открывать небольшие магазины, книжные лавки, прокаты велосипедов, если они применяют меры социального дистанцирования.

Ла Лига – возможно возвращение в конце мая, и это лучший сценарий. Футбол в Испании возможно возобновится 28 мая, говорит президент Ла Лиги Хавьер Тебас, но сразу поправляется, что это в лучшем случае. Положение сложное и точных сроков никто не называет.

Также Тебас уверен, что тренировки даже в отдельных группах не вернутся до тех пор, пока не будут отменены чрезвычайные меры, а это до 26 апреля (как минимум). Тем не менее, Национальный спортивный совет Испании заявил, что тренировки могут возобновиться, если клубы будут соблюдать строгие правила дистанции и мер профилактики.

Появлялась информация, что начало июня потенциальная дата перезапуска матчей чемпионата Испании, но ничего не было подтверждено. Чиновники говорят, что Ла Лига не собирается оставлять кампанию незавершенной.

Испания является одной из тех стран, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса, хотя уровень новых заражений регулярно снижается. В настоящее время правительство страны ослабляет некоторые строгие меры и перезапускает экономику. Если эта тенденция сохранится, Испанию ждет оптимистичный сценарий. Большинство населения пока еще должно оставаться дома, но ожидается, что с 27 апреля начнутся ослабления.

Французская Лига 1 может возобновиться в июне. Правление руководящего органа французского футбола собралось 10 апреля и проголосовало за обязательное возобновление сезона в Лиге 1. Даже определенный (не официальный) план разработали чиновники. Есть надежды продолжить чемпионат Франции 17 июня, а кампания может завершиться 25 июля. Тогда сезон 2020/21 может начаться 22-23 августа.

В настоящее время Федерация футбола Франции ждет подтверждения от правительства, что игры можно проводить за закрытыми дверями. Также медицинская комиссия Французской федерации футбола (FFF) разрабатывает специальный протокол для полноценного, безопасного возобновления тренировок.

Тем временем, президент Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. В стране зарегистрирован третий по величине показатель смертности от коронавируса в Европе. А футбол был приостановлен на неопределенный срок в начале марта, в Лиге 1 осталось сыграть 10 туров.

Серия А может возобновиться в конце мая или начале июня. Президент Итальянской федерации футбола (IFF) Габриэле Гравина заявил, что ждать возобновления чемпионата не стоит ранее 20-х чисел мая. Более реально, в начале июня.

Министр спорта страны Винченцо Спадафора встретился с официальными лицами Итальянской футбольной ассоциации, но отказался дать заверения в том, что игроки смогут снова приступить к тренировкам в начале мая. Ориентировочно 3 мая карантин в Италии должен завершиться. В стране планируют провести тестирование всех спортсменов на наличие вируса до 3 мая, чтобы обезопасить их и подготовиться к возобновлению сезона.

Серия А приняла решение, чтобы обязательно завершить сезон, который был приостановлен ​​9 марта с 12-ю открытыми, незавершенными турами. Напомним, что Италия была одной из первых стран, серьезно пострадавших от коронавируса, еще и с наибольшим количеством зараженных игроков. В стране есть мнения против возобновления чемпионата, в том числе президент "Брешиа" Массимо Челлино, чья команда находится внизу турнирной таблицы. Он говорит, что готов отказаться от игр в этом сезоне, если он возобновится. Но всерьез такие слова не рассматривают, - уверенны в редакции ВВС.