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СМИ: Бавария лидирует в борьбе за Торреса

Германия
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Испанец сейчас пользуется большим спросом

СМИ: Бавария лидирует в борьбе за Торреса
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" готова приобрести Феррана Торреса. Об этом информирует Tribuna Deportiva.

По их данным, немецкая сторона направила в Испанию очень солидное предложение. Именно это их сделало фаворитом в борьбе за вингера.

Сейчас в услугах Торреса заинтересованы многие гранды. Среди главных претендентов назывались "Ливерпуль" и "Барселона".

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На данный момент трансферная стоимость Феррана оценивается в 45 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Валенсия Ферран Торрес
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