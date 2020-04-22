Германия
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СМИ: Бавария лидирует в борьбе за Торреса
Испанец сейчас пользуется большим спросом
Мюнхенская "Бавария" готова приобрести Феррана Торреса. Об этом информирует Tribuna Deportiva.
По их данным, немецкая сторона направила в Испанию очень солидное предложение. Именно это их сделало фаворитом в борьбе за вингера.
Сейчас в услугах Торреса заинтересованы многие гранды. Среди главных претендентов назывались "Ливерпуль" и "Барселона".
На данный момент трансферная стоимость Феррана оценивается в 45 миллионов евро.
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