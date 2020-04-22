СМИ: Бавария лидирует в борьбе за Торреса

Мюнхенская "Бавария" готова приобрести Феррана Торреса. Об этом информирует Tribuna Deportiva.

По их данным, немецкая сторона направила в Испанию очень солидное предложение. Именно это их сделало фаворитом в борьбе за вингера.

Сейчас в услугах Торреса заинтересованы многие гранды. Среди главных претендентов назывались "Ливерпуль" и "Барселона".

Читайте также Ливерпуль составит конкуренцию Барселоне в борьбе за Торреса

На данный момент трансферная стоимость Феррана оценивается в 45 миллионов евро.