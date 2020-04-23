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Румменигге: Опыт Нойера поможет Нюбелю в его развитии
Крайне вероятно, что Александр займет его место в будущем
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался вокруг ситуации с Мануелем Нойером и Александром Нюбелем. Напомним, что второй присоединится к команде перед стартом нового сезона.
"В последнее время появилось много слухов о Нюбеле. От имени всего нашего коллектива, в особенности главного тренера Ханси Флик, хочу заявить, что мы ждем, когда Александр присоединится к команде.
Он один из лучших молодых вратарей мира и будущее нашей команды. Уверен, что опытный Нойер сыграет важную роль в его развитии", - говорится в официальном заявлении клуба.
Напомним, что опытный Нойер ведет долгие переговоры с "Баварией" о новом контракте.