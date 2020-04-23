  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Румменигге: Опыт Нойера поможет Нюбелю в его развитии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румменигге: Опыт Нойера поможет Нюбелю в его развитии

Германия
(1 голосов)

Крайне вероятно, что Александр займет его место в будущем

Румменигге: Опыт Нойера поможет Нюбелю в его развитии
UA-Футбол
Новина українською

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался вокруг ситуации с Мануелем Нойером и Александром Нюбелем. Напомним, что второй присоединится к команде перед стартом нового сезона.

"В последнее время появилось много слухов о Нюбеле. От имени всего нашего коллектива, в особенности главного тренера Ханси Флик, хочу заявить, что мы ждем, когда Александр присоединится к команде.

Он один из лучших молодых вратарей мира и будущее нашей команды. Уверен, что опытный Нойер сыграет важную роль в его развитии", - говорится в официальном заявлении клуба.

Читайте такжеНойер может погубить карьеру самого талантливого вратаря Бундеслиги

Напомним, что опытный Нойер ведет долгие переговоры с "Баварией" о новом контракте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Карл-Хайнц Румменигге Александр Нюбель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...