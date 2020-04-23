Румменигге: Опыт Нойера поможет Нюбелю в его развитии

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался вокруг ситуации с Мануелем Нойером и Александром Нюбелем. Напомним, что второй присоединится к команде перед стартом нового сезона.

"В последнее время появилось много слухов о Нюбеле. От имени всего нашего коллектива, в особенности главного тренера Ханси Флик, хочу заявить, что мы ждем, когда Александр присоединится к команде.

Он один из лучших молодых вратарей мира и будущее нашей команды. Уверен, что опытный Нойер сыграет важную роль в его развитии", - говорится в официальном заявлении клуба.

Читайте также Нойер может погубить карьеру самого талантливого вратаря Бундеслиги

Напомним, что опытный Нойер ведет долгие переговоры с "Баварией" о новом контракте.