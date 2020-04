Бавария не может договориться с Нойером по поводу контракта – проблема в длительности соглашения

Мюнхенская "Бавария" продолжает переговоры с голкипером Мануэлем Нойером о новом контракте. Клуб предложил вратарю соглашение на 3 года с годовой зарплатой в 12 миллионов евро, но сам Нойер хочет подписать соглашение сроком минимум до 2024 года, как сообщает Sport1.de.

Отметим, что Нойер рассчитывает получать оклад в размере 20 миллионов евро в год. Причина проста: переход в "Баварию" вратаря "Шальке" Александра Нюбеля, так как Нойер хочет гарантировать себе статус первого номера.

Мануэль перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году, он выиграл в составе "немецкой машины" чемпионат Германии (7 раз), Кубок страны (4), Суперкубок (3), а в 2013 году выиграл ЛЧ.

Bayern are offering Manuel Neuer a 3-year contract until 2023 worth €12m per year. Neuer on the other hand wants a contract of at least 4 years until 2024 [@SPORT1] pic.twitter.com/hnS1zxIKD6