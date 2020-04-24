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Вьери: Через несколько лет стоимость Холанда составит 200, а может и 300 миллионов евро

Германия
(2 голосов)

Кристиан считает его одним из лучших форвардов мира

Вьери: Через несколько лет стоимость Холанда составит 200, а может и 300 миллионов евро
Новина українською

Экс-форвард "Интера" Кристиан Вьери рассказал, что считает Эрлинга Холанда, который выступает за дортмундскую "Боруссию", самым сильным нападающим.

"Холанд – сильнейший из форвардов. Хорошо, что он выбрал дортмундскую "Боруссию", в этом клубе растут лучшие молодые футболисты. Через несколько лет он перейдёт в топ-клуб за € 200 млн, может и за 300", — приводит слова Вьери Corriere della sera.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за немецкий клуб 11 матчей, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Кристиан Вьери Эрлинг Холанд
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
24.04.2020 в 17:04
А может и 500 миллионов, а может и 900 миллионов. Кому сколько не жалко
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