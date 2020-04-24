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Коутиньо перенес операцию на лодыжке

Германия
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Бразилец может пропустить возобновления сезона

Коутиньо перенес операцию на лодыжке
UA-Футбол
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Уже второй игрок мюнхенской "Баварии" перенес операцию во время карантина. На этот раз пришло время Филиппе Коутиньо.

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Сегодня он был прооперирован из-за проблем на правой лодыжке. Он точно пропустит две недели, после чего начнет процесс реабилитации.

Отметим, что он может пропустить возобновления сезона. Бундеслига может снова запуститься 9-го мая.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Филиппе Коутиньо
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