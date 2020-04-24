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Коутиньо перенес операцию на лодыжке
Бразилец может пропустить возобновления сезона
Уже второй игрок мюнхенской "Баварии" перенес операцию во время карантина. На этот раз пришло время Филиппе Коутиньо.
Сегодня он был прооперирован из-за проблем на правой лодыжке. Он точно пропустит две недели, после чего начнет процесс реабилитации.
@Phil_Coutinho wurde am Freitag am rechten Sprunggelenk operiert. Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Coutinho wird in rund 14 Tagen mit seinem Aufbauprogramm beginnen. #ComeBackStronger, Philippe!— FC Bayern München (@FCBayern) April 24, 2020
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Отметим, что он может пропустить возобновления сезона. Бундеслига может снова запуститься 9-го мая.