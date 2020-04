Коутиньо перенес операцию на лодыжке

Уже второй игрок мюнхенской "Баварии" перенес операцию во время карантина. На этот раз пришло время Филиппе Коутиньо.

Сегодня он был прооперирован из-за проблем на правой лодыжке. Он точно пропустит две недели, после чего начнет процесс реабилитации.

@Phil_Coutinho wurde am Freitag am rechten Sprunggelenk operiert. Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Coutinho wird in rund 14 Tagen mit seinem Aufbauprogramm beginnen. #ComeBackStronger, Philippe!



