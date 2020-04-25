Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии может ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов из-за пандемии коронавируса, сообщает Spiegel.

Игроков могут обязать играть в масках. При этом каждые 15 минут матч будет прерываться, чтобы предоставить футболистам время для замены масок. При этом футболисты на лавке запасных должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Кроме того, запрещено будет совместно праздновать голы.

Существует также более благоприятный для игры вариант, при котором все футболисты, тренеры, члены медицинского штаба и люди, которые прямо контактируют с командой, будут находится на карантине до конца сезона на клубной базе или в отеле.

При таком раскладе не будет нужды в вышеописанных мерах безопасности, которые бы могли существенно затруднить футболистам работу.