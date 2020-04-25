Коутиньо пропустит полтора месяца из-за операции на лодыжке

Плеймейкер "Баварии" Филиппе Коутиньо пропустит ближайшие шесть недель, сообщает Sport Bild.

Накануне 27-летний бразилец перенес операцию на правой лодыжке. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за артремфита. Это осложнение представляет собой отделившийся фрагмент хряща или других структур сустава, находящийся в его полости.

Реабилитационный курс начнётся через две недели, а к полноценным тренировкам Коутиньо ориентировочно вернётся через полтора месяца.

Ранее сообщалось, что наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассчитывает на Коутиньо в следующем сезоне.