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Коутиньо пропустит полтора месяца из-за операции на лодыжке

Германия
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Бразилец лёг под нож

Коутиньо пропустит полтора месяца из-за операции на лодыжке
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Плеймейкер "Баварии" Филиппе Коутиньо пропустит ближайшие шесть недель, сообщает Sport Bild.

Накануне 27-летний бразилец перенес операцию на правой лодыжке. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за артремфита. Это осложнение представляет собой отделившийся фрагмент хряща или других структур сустава, находящийся в его полости.

Реабилитационный курс начнётся через две недели, а к полноценным тренировкам Коутиньо ориентировочно вернётся через полтора месяца.

Ранее сообщалось, что наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассчитывает на Коутиньо в следующем сезоне.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Филиппе Коутиньо
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