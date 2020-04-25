Невилл: Санчо – талантливый футболист, но не звезда мирового уровня

Эксперт Sky Sports Гари Невилл на примере вингера “Боруссии” Джейдона Санчо призывает не переоценивать талантливых английских футболистов.

“Если честно, мы слишком уж увлеклись Джейдоном Санчо. Думаю, у нас хорошее поколение молодых английских игроков. Но не нужно забывать и про бразильских, аргентинских, немецких и бельгийских футболистов. Мы не единственная страна в мире.

Когда мы говорим, что у Англии было золотое поколение, мы подразумеваем Бекхэма, Джеррарда, Лэмпарда, Руни. Однако у Бразилии были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо, что это тогда – платиновое поколение?

Вы говорите, что у нас золотое поколение, но не стоит забывать, что за другие страны играют мировые звезды. У Аргентины есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария, можно ли Санчо сравнивать с этими футболистами? Он и близко не их уровня.

Да, Санчо – талантливый футболист, но мы не можем помещать его в категорию мировых звезд футбола, которые регулярно выигрывали европейские кубки или Кубок мира”, – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

20-летний Санчо в сезоне 2019/20 забил 17 голов и отдал 19 ассистов в 35 матчах “Боруссии”. По информации СМИ, к нему проявляли интерес “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, но возвращение футболиста в Англию может быть отложено из-за коронавирусного кризиса.