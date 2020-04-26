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Боруссия Д собирается переманить вундеркинда Арсенала на замену Санчо

Германия
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Букайо Сака в свои 18 лет является лучшим ассистентом "канониров" в сезоне

Боруссия Д собирается переманить вундеркинда Арсенала на замену Санчо
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Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингеру "Арсенала" Букайо Сака.

У "канониров" возникли проблемы с продлением контракта 18-летнего англичанина, чем и намерены воспользоваться представители Бундеслиги. По нынешнему соглашению Сака зарабатывает скромные 3 тысячи фунтов в неделю, а сделка истекает уже в июне 2021 года.

По информации Daily Mirror, летом "Боруссия" сделает предложение "Арсеналу". Кроме того, "шмели" собираются подписать ещё одного британского вундеркинда – хавбека Джуда Беллингема из "Бирмингема". Деньги на эти трансферы будут выручены с продажи Джейдона Санчо в АПЛ.

В этом сезоне Сака отметился 3 голами и 9 результативными передачами в 30 матчах во всех турнирах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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