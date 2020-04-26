Ватцке: Бундеслига исчезнет в своем нынешнем виде, если чемпионат не возобновится

Генеральный директор “Боруссии” Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке предрекает крах немецкой модели владения клубов, если сезон 19/20 не будет доигран. Клубы Бундеслиги и Бундеслиги 2 рассчитывают на возобновление сезона, чтобы получить средства от телеправ и спонсорских выплат. Немецкая футбольная лига готова к запуску национального первенства в середине мая, но должна получить разрешение властей. Следующая конференция Ангелы Меркель с главами федеральных земель запланирована на 30 апреля.

“Объективно говоря, Бундеслига исчезнет в своем нынешнем виде, если чемпионат не возобновится в ближайшее время и мы его не закончим. Будет ряд банкротств. Мы думаем только о выживании, а прибылях речи не идет. Многие клубы Бундеслиги могут забыть о прибылях в ближайшие годы.

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Кроме того, мы должны сохранить особенность нашего футбола, который в Германии популярнее, чем в других странах. Если сезон не будет доигран, критики правила 50+1 будут только довольны и они сделают все, чтобы организовать немецкий футбол по англо-саксонским лекалам. Я давно это чувствую. В последние годы мне часто звонили люди, которые готовы тратить сотни миллионов евро, если отменят правило 50+1. Для нас это недопустимо. Речь идет о сохранении футбола”, – сказал Ватцке в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.