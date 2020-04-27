Патрик Шик: Буду рад остаться в РБ Лейпциг

Нападающий "Ромы", который летом был отправлен в аренду в "РБ Лейпциг", рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.

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"Я хотел бы верить, что останусь в "Лейпциге". Решение принимать клубу. Но я надеюсь, что вскоре они примут решение", - приводит слова чеха Bild.

В этом сезоне на счету Шика 7 голов в 19-ти матчах.