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Патрик Шик: Буду рад остаться в РБ Лейпциг

Германия
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Похоже, что в Риме его уже не будет

Патрик Шик: Буду рад остаться в РБ Лейпциг
UA-Футбол
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Нападающий "Ромы", который летом был отправлен в аренду в "РБ Лейпциг", рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.

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"Я хотел бы верить, что останусь в "Лейпциге". Решение принимать клубу. Но я надеюсь, что вскоре они примут решение", - приводит слова чеха Bild.

В этом сезоне на счету Шика 7 голов в 19-ти матчах.

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В статье: Рома (Рим) РБ Лейпциг Патрик Шик
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