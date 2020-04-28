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Перишич приступил к тренировкам после перелома лодыжки

Германия
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Он пропустил около 3 месяцев

Перишич приступил к тренировкам после перелома лодыжки
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Иван Перишич приступил к тренировкам с командой, сообщает Bild.

Издание пишет, что сегодня Перишич выполнял разминку вместе с партнерами. "Бавария" тренируется маленькими группами в качестве меры противодействия распространению коронавируса, хорват занимался вместе с Люкой Эрнандезом, Бенжаменом Паваром, Кингсли Команом, Джошуа Зиркзе, Альваро Одриосолой и Микаэлем Кюизансом.

Перишич пропустил три месяца из-за перелома лодыжки, который он заработал на одной из тренировок мюнхенской команды.

Сезон-2019/20 Перишич проводит в "Баварии" на правах аренды. На счету 31-летнего хорвата 5 голов и 8 результативных передач в 22 матчах за мюнхенскую команду.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич
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