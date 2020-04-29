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Забитцер может перейти в Тоттенхэм

Германия
(1 голосов)

Игрок не исключил такого варианта

Забитцер может перейти в Тоттенхэм
Новина українською

Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер, может перейти в "Тоттенхэм" в ближайшее трансферное окно.

"В целом, я открыт ко всему. Не буду ничего исключать, посмотрим. Футбол живет слухами, а когда ты хорошо играешь на международном уровне, к тебе появляется интерес. Для начала нужно завершить сезон, а потом уже посмотрим, какие будут варианты. Вообще, интерес — это признание того, что ты отлично выступаешь, это приятно, — цитирует Bild Забитцер.

На счету Забитцера 15 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за "Лейпциг".

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В статье: Марсель Забитцер Тоттенхэм (Англия) РБ Лейпциг
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