Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер, может перейти в "Тоттенхэм" в ближайшее трансферное окно.

"В целом, я открыт ко всему. Не буду ничего исключать, посмотрим. Футбол живет слухами, а когда ты хорошо играешь на международном уровне, к тебе появляется интерес. Для начала нужно завершить сезон, а потом уже посмотрим, какие будут варианты. Вообще, интерес — это признание того, что ты отлично выступаешь, это приятно, — цитирует Bild Забитцер.

На счету Забитцера 15 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за "Лейпциг".