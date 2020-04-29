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СМИ: Упамекано не покинет Лейпциг, продлив контракт с клубом
А казалось, что его уход уже предрешен
Защитник "РБ Лейпциг" принял решение остаться в команде. Об этом передает Bild.
Несмотря на интерес многих грандов ("Бавария", "Ювентус", "Арсенал"), он принял решение продлить контракт с "быками". Новая сделка будет расчитана до 2022-го года.
Прошлый контракт футболиста истекал в 2021-м. Благодаря этому европейские клубы надеялись подписать качественного защитника за приемлимые деньги.
Сейчас на счету футболиста 31 матч в текущем сезоне. С "РБ Лейпцигом" он сумел пробиться в четвертьфинал ЛЧ.
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