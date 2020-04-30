Германия
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Боруссия нашла замену Джейдону Санчо
Им стал форвард Барселоны
Дортмундская "Боруссия" присматривается к форварду "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Sport.es.
Как пишет источник, руководство немецкого клуба видит в 17-летнем футболисте юношеской сборной Испании замену полузащитнику Джейдону Санчо, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что игрок может отправиться в "Боруссию" на правах аренды.
На счету Фати 5 голов и 1 результативная передача в 24 матчах за "Барселону".
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