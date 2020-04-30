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Боруссия нашла замену Джейдону Санчо

Германия
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Им стал форвард Барселоны

Боруссия нашла замену Джейдону Санчо
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" присматривается к форварду "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Sport.es.

Как пишет источник, руководство немецкого клуба видит в 17-летнем футболисте юношеской сборной Испании замену полузащитнику Джейдону Санчо, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что игрок может отправиться в "Боруссию" на правах аренды.

На счету Фати 5 голов и 1 результативная передача в 24 матчах за "Барселону".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Джейдон Санчо Ансу Фати
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