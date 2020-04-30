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Бавария не собирается выкупать Одриосолу у Реала

Германия
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Игрок вернется в стан сливочных

Бавария не собирается выкупать Одриосолу у Реала
Новина українською

"Бавария" не станет выкупать защитника "Реала" Альваро Одриосолу, который выступает за мюнхенскую команду в сезоне-2019/20 на правах аренды, сообщает Sport1.de.

По информации источника, "Бавария" не намерена вступать в переговоры с "Королевским клубом" о выкупе 24-летнего испанца.

Одриосола перешел в "Баварию" на правах аренды зимой 2020 года и провел за команду 2 матча, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альваро Одриосола
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