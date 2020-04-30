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Ханси Флик подписал новый контракт с Баварией
Целиком и полностью заслуженно
Еще несколько недель назад стало известно, что "Бавария" решила оставить Ханси Флика на посту главного тренера. Сегодня контракт был подписан официально.
Немецкий тренер подписал соглашение до 2023-го года. После назначения на пост и.о. главного тренера, "Бавария" выиграла 18 матчей из 22-х. Клуб лидирует в Бундеслиге и близок к выходу в четвертьфинал ЛЧ.
Flick unterschreibt seinen neuen Vertrag beim #FCBayern.— FC Bayern München (@FCBayern) April 30, 2020
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Есть вероятность, что Флик, вместе с клубом, вернется к работе уже девятого мая. Именно в этот день может возобновиться Бундеслига.