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Ханси Флик подписал новый контракт с Баварией

Германия
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Ханси Флик подписал новый контракт с Баварией
UA-Футбол
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Еще несколько недель назад стало известно, что "Бавария" решила оставить Ханси Флика на посту главного тренера. Сегодня контракт был подписан официально.

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Немецкий тренер подписал соглашение до 2023-го года. После назначения на пост и.о. главного тренера, "Бавария" выиграла 18 матчей из 22-х. Клуб лидирует в Бундеслиге и близок к выходу в четвертьфинал ЛЧ.

Есть вероятность, что Флик, вместе с клубом, вернется к работе уже девятого мая. Именно в этот день может возобновиться Бундеслига.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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