Бундеслига не будет возобновлена до 16-го мая

На прошлой неделе была информация, что немецкий чемпионат готов к возобновлению 9-го мая. Оставалось лишь дождаться разрешения правительства.

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Сегодня состоялась встреча правительства Германии. Вопрос о возобновлении Бундеслиги был отложен до 6-го мая.

Отсюда следует, что 9-го мая он точно не возобновится. Вероятные даты начала матчей - 16-е или 23-е мая. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Напомним, что совсем недавно досрочно был завершен чемпионат Франции.