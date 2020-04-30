Германия
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Бундеслига не будет возобновлена до 16-го мая
О досрочном завершении речь нет
На прошлой неделе была информация, что немецкий чемпионат готов к возобновлению 9-го мая. Оставалось лишь дождаться разрешения правительства.
Сегодня состоялась встреча правительства Германии. Вопрос о возобновлении Бундеслиги был отложен до 6-го мая.
Отсюда следует, что 9-го мая он точно не возобновится. Вероятные даты начала матчей - 16-е или 23-е мая. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Напомним, что совсем недавно досрочно был завершен чемпионат Франции.
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