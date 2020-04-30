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Битва за Томаса: Бавария готова побороться за игрока Атлетико

Германия
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Очередной претендент на футболиста

Битва за Томаса: Бавария готова побороться за игрока Атлетико
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" вступает в битву за Томаса Партея. Об этом информирует Eldesmarque.

Полузащитник "Атлетико" привлекает внимание грандов не только хорошей игрой в сезоне (порядка 30-ти матчей), но и достаточно низкой клаусулой. Она равна 50 миллионам евро.

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"Матрасники" не заинтресованы в его продаже, а потому хотят ей помешать. Они уже подготовили для полузащитника новый, улучшеный, контракт.

Ранее сообщалось, что "Бавария" уже нашла нового полузащитника.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Томас Партей
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