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Битва за Томаса: Бавария готова побороться за игрока Атлетико
Очередной претендент на футболиста
Мюнхенская "Бавария" вступает в битву за Томаса Партея. Об этом информирует Eldesmarque.
Полузащитник "Атлетико" привлекает внимание грандов не только хорошей игрой в сезоне (порядка 30-ти матчей), но и достаточно низкой клаусулой. Она равна 50 миллионам евро.
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"Матрасники" не заинтресованы в его продаже, а потому хотят ей помешать. Они уже подготовили для полузащитника новый, улучшеный, контракт.
Ранее сообщалось, что "Бавария" уже нашла нового полузащитника.
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