Битва за Томаса: Бавария готова побороться за игрока Атлетико

Мюнхенская "Бавария" вступает в битву за Томаса Партея. Об этом информирует Eldesmarque.

Полузащитник "Атлетико" привлекает внимание грандов не только хорошей игрой в сезоне (порядка 30-ти матчей), но и достаточно низкой клаусулой. Она равна 50 миллионам евро.

"Матрасники" не заинтресованы в его продаже, а потому хотят ей помешать. Они уже подготовили для полузащитника новый, улучшеный, контракт.

Ранее сообщалось, что "Бавария" уже нашла нового полузащитника.