Холанд: Роналду вдохновляет меня. Его лицо перед матчами словно говорит, что сегодня он забьет

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, чем его вдохновляет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, про медитацию и даже вспомнил про менеджера "МЮ" Оле Гуннара Сульшера. Цитирует Эрлинга ESPN.

"Роналду вдохновляет меня. Его лицо перед матчами словно говорит: "сегодня я буду лучшим" и "сегодня я забью", и он делает это. Это мне нравится в нем больше всего".

"Я многое извлек из противостояния с "ПСЖ" в ЛЧ, опыт – это важно. Мой второй гол в ворота парижан вышел классным. То, что французы начали передразнивать медитацию – мало меня волнует. Они показали всему миру, что она важна, спасибо им за это".