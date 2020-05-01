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Холанд: Роналду вдохновляет меня. Его лицо перед матчами словно говорит, что сегодня он забьет
Эрлинг ответил на все интересные вопросы
Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, чем его вдохновляет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, про медитацию и даже вспомнил про менеджера "МЮ" Оле Гуннара Сульшера. Цитирует Эрлинга ESPN.
"Роналду вдохновляет меня. Его лицо перед матчами словно говорит: "сегодня я буду лучшим" и "сегодня я забью", и он делает это. Это мне нравится в нем больше всего".
"Я многое извлек из противостояния с "ПСЖ" в ЛЧ, опыт – это важно. Мой второй гол в ворота парижан вышел классным. То, что французы начали передразнивать медитацию – мало меня волнует. Они показали всему миру, что она важна, спасибо им за это".
"Я неплохо начал в "Боруссии". Чувствую, что с каждым днем я становлюсь лучше. При всем уважении к "Зальцбургу", но здесь я прогрессирую более стремительно. Сульшер? Я приехал в "Мольде" в 16 лет, он стал моим первым тренером. Оле был нападающим, я тоже форвард – он научил меня двигаться в штрафной площадке и завершать атаки".