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Холанд: Роналду вдохновляет меня. Его лицо перед матчами словно говорит, что сегодня он забьет

Германия
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Эрлинг ответил на все интересные вопросы

Холанд: Роналду вдохновляет меня. Его лицо перед матчами словно говорит, что сегодня он забьет
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Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, чем его вдохновляет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, про медитацию и даже вспомнил про менеджера "МЮ" Оле Гуннара Сульшера. Цитирует Эрлинга ESPN.

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"Роналду вдохновляет меня. Его лицо перед матчами словно говорит: "сегодня я буду лучшим" и "сегодня я забью", и он делает это. Это мне нравится в нем больше всего".

"Я многое извлек из противостояния с "ПСЖ" в ЛЧ, опыт – это важно. Мой второй гол в ворота парижан вышел классным. То, что французы начали передразнивать медитацию – мало меня волнует. Они показали всему миру, что она важна, спасибо им за это".

"Я неплохо начал в "Боруссии". Чувствую, что с каждым днем я становлюсь лучше. При всем уважении к "Зальцбургу", но здесь я прогрессирую более стремительно. Сульшер? Я приехал в "Мольде" в 16 лет, он стал моим первым тренером. Оле был нападающим, я тоже форвард – он научил меня двигаться в штрафной площадке и завершать атаки".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Криштиану Роналду Зальцбург (Австрия) Лига чемпионов Мольде Зальцбург Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эрлинг Холанд
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Источник:
ESPN

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