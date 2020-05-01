Арангис, несмотря на интерес Баварии, продлил контракт с Байером

Несколько недель назад сообщалось, что "Бавария" сумела заключить контракт с Чарлесом Арангисом. Чилиец должен был присоединиться к мюнхенцам ближайшим летом.

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Однако, это все осталось на уровни слухов. На деле же, полузащитник продлил контракт с "Байером" до 2023-го года. Крайне вероятно, что летом он не покинет состав команды.

В этом сезоне Арангис успел провести 19 матчей.