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Арангис, несмотря на интерес Баварии, продлил контракт с Байером

Германия
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Мюнхену придется искать нового полузащитника

Арангис, несмотря на интерес Баварии, продлил контракт с Байером
UA-Футбол
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Несколько недель назад сообщалось, что "Бавария" сумела заключить контракт с Чарлесом Арангисом. Чилиец должен был присоединиться к мюнхенцам ближайшим летом.

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Однако, это все осталось на уровни слухов. На деле же, полузащитник продлил контракт с "Байером" до 2023-го года. Крайне вероятно, что летом он не покинет состав команды.

В этом сезоне Арангис успел провести 19 матчей.

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В статье: Байер (Леверкузен) Чарлес Арангис
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