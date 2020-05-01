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Арангис, несмотря на интерес Баварии, продлил контракт с Байером
Мюнхену придется искать нового полузащитника
Несколько недель назад сообщалось, что "Бавария" сумела заключить контракт с Чарлесом Арангисом. Чилиец должен был присоединиться к мюнхенцам ближайшим летом.
Однако, это все осталось на уровни слухов. На деле же, полузащитник продлил контракт с "Байером" до 2023-го года. Крайне вероятно, что летом он не покинет состав команды.
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 1, 2020
Charles #Aránguiz hat seinen Vertrag um drei weitere Jahre verlängert.#Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/KPjKaGCsTZ
В этом сезоне Арангис успел провести 19 матчей.
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