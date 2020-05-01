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У трех сотрудников Кельна диагностирован коронавирус - клуб не будет останавливать тренировки

Германия
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Они просто будут временно изолированны

У трех сотрудников Кельна диагностирован коронавирус - клуб не будет останавливать тренировки
UA-Футбол
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Вчера футбольный клуб "Кельн" провел плановое тестирования сотрудников и игроков на коронавирус. У троих он оказался положительным.

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Как сообщает официальный сайт команды, каждый из них будет изолирован. Однако, несмотря на все это, клуб продолжит тренировки. Все меры предосторожности будут соблюдены.

Отметим, что есть шанс, что Бундеслига будет возобновлена в ближайшее время.

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В статье: Кёльн коронавирус
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