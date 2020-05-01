У трех сотрудников Кельна диагностирован коронавирус - клуб не будет останавливать тренировки

Вчера футбольный клуб "Кельн" провел плановое тестирования сотрудников и игроков на коронавирус. У троих он оказался положительным.

Как сообщает официальный сайт команды, каждый из них будет изолирован. Однако, несмотря на все это, клуб продолжит тренировки. Все меры предосторожности будут соблюдены.

Nach positiven Tests auf #Corona sind drei Personen beim #effzeh in Quarantäne. Das Gruppentraining kann wie geplant fortgesetzt werden. Alle Infos https://t.co/0as7sB4Z0e — 1. FC Köln (@fckoeln) May 1, 2020

Отметим, что есть шанс, что Бундеслига будет возобновлена в ближайшее время.