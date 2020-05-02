Врач Кельна объяснил, почему клуб продолжил тренировки, несмотря на три новых случая Covid-19

В четверг “Кельн” провел плановую проверку игроков и сотрудников клуба на Covid-19. Результаты трех тестов оказались положительными. По данными Kölner Stadt-Anzeiger, коронавирусом заболели два игрока и физиотерапевт. Несмотря на новые случаи заболевания Covid-19, команда продолжит тренировки, согласно протоколу, разработанному Немецкой футбольной лигой. Командный доктор “Кельна” Пауль Клайн прояснил алгоритм действия клуба Бундеслиги при обнаружении у его игрока Covid-19.

“Инфицированные члены клуба чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов. Мы присматриваем за ними”, – рассказывает Клайн в интервью официальному сайту “Кельна”.

“Что дальше? Работники “Кельна” ничем не отличаются от других людей, инфицированных вирусом в Германии. Это значит, что представители службы здравоохранения немедленно связались с этими тремя. Они и все люди, которые подпадают под определение Института Роберта Коха “контактная особа первой категории” проведут две недели в карантине.

“Контактные особы первой категории” – это те, кто имеют высокий риск заражения, поскольку, например, они могут жить в одном доме с заболевшим. Это также означает, что они могли быть в прямом контакте с аэрозольными каплями заряженных особ при разговоре и отсутствии дистанции. Эти люди должны отправиться в карантин.

Почему весь “Кельн” не ушел в карантин? Как врач, я никогда не подставлю игроков под риск. Не я принимаю решение, тренироваться ли футболистам. Мы находимся в тесном контакте с местными здравоохранительными органами. Эксперты указывают на то, что при соблюдении гигиенических норм мы можем продолжить проводить командные тренировки с теми футболисты, которые показали отрицательный результат. Мы четко следуем рекомендациям Института Роберта Коха и сотрудничаем с властями. Те футболисты, которые могут возобновить тренировки, не подпадают под определение “контактные особы первой категории”. Нет необходимости в всеобщем карантине, поскольку риск заражения при тренировке отсутствует. Тренируются только те, кто сдал отрицательный результат.

Бундеслига провела около 1000 тестов на этой неделе, и было бы маловероятным, если бы не было положительных результатов. Идея в том, чтобы постоянно контролировать число инфицированных. Мы будем регулярно проводить тесты и мощности немецких лабораторий нам позволяют это делать без ущерба для всего населения”, – сказал Клайн.

Бундеслига планирует возобновиться в середине или конце мая. Ожидается, что решение по чемпионату Германии будет принято в среду, шестого мая, на совещании Ангелы Меркель с главами федеральных земель.