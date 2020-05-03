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Президент Баварии: Никто не совмещает спорт и бизнес так эффективно, как мы

Германия
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Херберт Хайнер рассказал об особенностях крупнейшего клуба Германии

Президент Баварии: Никто не совмещает спорт и бизнес так эффективно, как мы
UA-Футбол
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Президент “Баварии” Херберт Хайнер в интервью kicker рассказал об особенностях крупнейшего клуба Германии.

“Мы один из самых успешных и экономически стабильных клубов в мире. Никто не совмещает спорт и бизнес настолько эффективно, как мы. Каждый игрок должен быть счастлив. В это тяжелое время мы способны продлевать контракты с нашими ведущими игроками и платить работникам клуба полную зарплату.

Наша цель – всегда иметь команду, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Для этого мы увеличиваем наш молодежной сектор, и если необходимо, можем каждый год подписывать топ-звезду.

В то же время, нынешний кризис – это возможность для футбола задуматься о чрезмерных расходах. Футболу нужно в будущем справляться лучше”, – сказал Хайнер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Херберт Хайнер
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