Бывший тренер Холанда: Эрлинг создан для Реала

Словацкий тренер Станислав Мацек поделился мнением о нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде, с которым работал в "Ред Булл Зальцбург".

"Холанд знает, чего хочет. Могу рассказать вам забавную историю про него. Его девушка, тоже из Норвегии, приехала к нему в Зальцбург. Спустя несколько дней она улетела обратно, потому что Эрлинг сказал ей, что должен сконцентрироваться на футболе.

Я был очень впечатлён, увидев Холанда. Это был юноша, который работал как опытный профессионал. Он сказал мне: "Чтобы добраться до вершин, не нужно работать быстро – нужно работать усердно". И он трудится без остановки. Когда Эрлинг приехал в Зальцбург, он едва ли выходил на поле, а сейчас к нему приковано всё внимание.

Холанд – новый Ибрагимович. Я бы даже сказал, что он гораздо лучше в движении и быстрее. У Эрлинга блестящее отношение к профессии. Он уже сделал большой шаг, перейдя в "Боруссию". Сейчас он — один из лучших в Германии. Если Холанд продолжит так прогрессировать, то нет никаких сомнений, что мы увидим его в ещё более крупном клубе, таком как "Реал". В Мадриде всегда играли лучшие, и Эрлинг – один из них. Безусловно, он создан для "Реала", — цитирует Мацека AS.