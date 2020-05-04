Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В двух немецких дивизионах обнаружено 10 случаев коронавируса
В ближайшее время могут возобновить чемпионат
Перед возобновлением немецкого чемпионата, все игроки и сотрудники клубов должны пройти тест на коронавируса.
Читайте такжеВрач Кельна объяснил, почему клуб продолжил тренировки, несмотря на три новых случая Covid-19
На данный момент, обнаружено 10 новых случаев заражения в Бундеслиге и Бундеслиге 2. Было проведено 1724 теста. В ближайшее время будет проведена вторая волна тестирования.
Die gesamte Meldung zur ersten #Coronavirus-Testwelle in der #Bundesliga und 2. Bundesliga finden Sie hier https://t.co/DPb8dQ1J6w pic.twitter.com/qqecRYZLGu— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020
Напомним, что есть вероятность, что Бундеслига возобновится уже 16-го мая.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...