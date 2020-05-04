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В двух немецких дивизионах обнаружено 10 случаев коронавируса

Германия
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В ближайшее время могут возобновить чемпионат

В двух немецких дивизионах обнаружено 10 случаев коронавируса
UA-Футбол
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Перед возобновлением немецкого чемпионата, все игроки и сотрудники клубов должны пройти тест на коронавируса.

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На данный момент, обнаружено 10 новых случаев заражения в Бундеслиге и Бундеслиге 2. Было проведено 1724 теста. В ближайшее время будет проведена вторая волна тестирования.

Напомним, что есть вероятность, что Бундеслига возобновится уже 16-го мая.

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В статье: Бундеслига коронавирус
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