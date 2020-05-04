В двух немецких дивизионах обнаружено 10 случаев коронавируса

Перед возобновлением немецкого чемпионата, все игроки и сотрудники клубов должны пройти тест на коронавируса.

На данный момент, обнаружено 10 новых случаев заражения в Бундеслиге и Бундеслиге 2. Было проведено 1724 теста. В ближайшее время будет проведена вторая волна тестирования.

Die gesamte Meldung zur ersten #Coronavirus-Testwelle in der #Bundesliga und 2. Bundesliga finden Sie hier https://t.co/DPb8dQ1J6w pic.twitter.com/qqecRYZLGu — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

Напомним, что есть вероятность, что Бундеслига возобновится уже 16-го мая.