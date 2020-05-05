  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Герта отстранила Калу – Саломон жал руки партнерам и мешал доктору делать тест на COVID-19
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герта отстранила Калу – Саломон жал руки партнерам и мешал доктору делать тест на COVID-19

Германия
(1 голосов)

Экс-игрок "Челси" откровенно провинился

Герта отстранила Калу – Саломон жал руки партнерам и мешал доктору делать тест на COVID-19
Новина українською

Берлинская "Герта" временно отстранила форварда Саломона Калу от тренировочного процесса. Причина – пренебрежение правилами безопасности в раздевалке команды, как отмечает Marca. Калу решил записать видео из гардеробной коллектива, где видно, что он явно нарушает правила социального дистанцирования.

Читайте такжеОтец Йовича – про нарушение сыном правил карантина: Если Лука должен сесть за решетку, то он сделает это

Саломон уже удалил видео, на котором запечатлено, как он заходит в раздевалку и здоровается с товарищами по команде с помощью рукопожатия. Также Калу проигнорировал тот факт, что партнер по команде проходил в тот момент тест на COVID-19 – тем более, доктор просил игрока не мешать и покинуть помещение.

Таким образом, руководство "Герты" решило отстранить 34-летнего форварда от тренировок. Отмечается, что Калу уже извинился за свое поведение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Саломон Калу коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...