Герта отстранила Калу – Саломон жал руки партнерам и мешал доктору делать тест на COVID-19

Берлинская "Герта" временно отстранила форварда Саломона Калу от тренировочного процесса. Причина – пренебрежение правилами безопасности в раздевалке команды, как отмечает Marca. Калу решил записать видео из гардеробной коллектива, где видно, что он явно нарушает правила социального дистанцирования.

Саломон уже удалил видео, на котором запечатлено, как он заходит в раздевалку и здоровается с товарищами по команде с помощью рукопожатия. Также Калу проигнорировал тот факт, что партнер по команде проходил в тот момент тест на COVID-19 – тем более, доктор просил игрока не мешать и покинуть помещение.

Hier das Video von #Kalou aus dem Facebook Livestream: #Hertha #Bundesliga



"They took eleven percent" "Why are they f**ing with us?" pic.twitter.com/ezM0kEgeSJ