Бавария на следующей неделе объявит о продлении контракта с очередным игроком

Мюнхенская "Бавария" договорилась о продлении контракта с Тьяго Алькантарой. Об этом информирует Bild.

Сроки нового соглашения еще неизвестны. Официально об этом будет объявлено на следующей недели.

Отметим, что прошлый контракт испанца истекал в 2021-м году. Была вероятность, что он покинет Мюнхен и вернется на родину.

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Ранее "Бавария" уже продлила контракты с рядом ключевых исполнителей.