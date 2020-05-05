Германия
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Бавария на следующей неделе объявит о продлении контракта с очередным игроком
Пока что не Нойер
Мюнхенская "Бавария" договорилась о продлении контракта с Тьяго Алькантарой. Об этом информирует Bild.
Сроки нового соглашения еще неизвестны. Официально об этом будет объявлено на следующей недели.
Отметим, что прошлый контракт испанца истекал в 2021-м году. Была вероятность, что он покинет Мюнхен и вернется на родину.
Ранее "Бавария" уже продлила контракты с рядом ключевых исполнителей.
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