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Левандовски во второй раз стал отцом

Германия
(1 голосов)

У футболиста снова дочь

Левандовски во второй раз стал отцом
Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски опубликовал новую фотографию. 31-летний футболист сообщил, что в очередной раз стал отцом.

"Привет, малыш! Добро пожаловать в мир, Лора! Молодец, мамочка", — подписал фото с новорожденной дочерью форвард.

Напомним, что женой Левандовски является профессиональная каратистка Анна. 4 мая 2017 года у пары родилась дочь Клара.

В сезоне-2019/20 польский футболист провел 33 матча, забил 39 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен)
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