Власти Германии одобрили план возобновления Бундеслиги во второй половине мая

Бундеслига станет первым европейским топ-чемпионатом, который возобновится после коронавирусной паузы.

Сегодня на встрече глав федеральных земель с Ангелой Меркель Бундеслига получила “зеленый свет” на проведение матчей без зрителей во второй половине мая, сообщают информагентство dpa и Bild.

Немецкая футбольная лига (DFL) обсудит дату возвращения Бундеслиги и Бундеслиги 2 завтра на видеоконференции. Скорее всего, чемпионаты возобновятся 22 мая, но возможны варианты с 15 или 29 мая.

Также на завтрашнем совещании главы клубов должны определиться со стартовым туром и обсудить даты проведения кубковых матчей.

Ожидается, что Бундеслига возобновится с 26-го тура, в котором между собой сыграют “Боруссия” Дортмунд и “Шальке”.

(обновление 16:55) Ангела Меркель подтвердила на пресс-конференции, что Бундеслиге разрешено проводить матчи во второй половине мая.