Германия
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24-летний форвард Боруссии вошел в список трансферных целей Реала
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Форвард дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт может перейти в "Реал", пишет Don Balon.
По информации источника, мадридцы выбрали 24-летнего немца в качестве цели на летнее трансферное окно. В контракте нападающего есть опция выкупа за 60 млн евро.
В текущем сезоне Брандт провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
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