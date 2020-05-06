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24-летний форвард Боруссии вошел в список трансферных целей Реала

Германия
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24-летний форвард Боруссии вошел в список трансферных целей Реала
Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт может перейти в "Реал", пишет Don Balon.

По информации источника, мадридцы выбрали 24-летнего немца в качестве цели на летнее трансферное окно. В контракте нападающего есть опция выкупа за 60 млн евро.

В текущем сезоне Брандт провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Юлиан Брандт
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