РБ Лейпциг хочет получить скидку на Шика - Тоттенхэм готов перехватить чеха

Этот сезон Патрик Шик проводит в аренде в "РБ Лейпциг". Его результативность заставила боссов клуба задуматься о его полноценном подписании.

Однако, коронавирус портит их планы. Как сообщает LaRoma24, "быки" подпишут Шика только если получат скидку от "Ромы". Итальянская сторона цену снижать не намерена.

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"Тоттенхэм" готов к тому, чтобы переманить нападающего. Из-за возможного ухода Кейна они ищут нового нападающего. Руководство "шпор" может выделить на трансфер порядка 29 миллионов.

В текущем сезоне Шик провел 19 матче и забил 8 голов.